Guerreros de la Franja, equipo de fútbol para personas con síndrome de Down

Aprender a patear y guiar un balón es fundamental para Alejandra en su propósito de llevar una vida plena y satisfactoria a partir de su síndrome de Down.



Y eso lo logra en el equipo Los Guerreros de la Franja, en el que personas con su misma condición se entrenan en la ciudad de Puebla, situada en el centro de México.



Todos los lunes y sábados, Alejandra tiene una cita con Los Guerreros de La Franja, equipo que reúne a niños y jóvenes con síndrome de Down y que fue fundado en 2018 por Rafael Garzón, exjugador del Puebla.



Con su proyecto, Garzón busca oportunidades y ser inclusivos con jóvenes que padecen este trastorno genético.



Con aproximadamente dos meses de pertenecer al equipo, Alejandra aprendió a desarrollar nuevas habilidades motrices y a tener más confianza en la toma de decisiones, algo que no consiguió en su antiguo deporte, el atletismo.



«Vemos los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Nos planteamos objetivos para que ellos puedan desarrollar la motricidad y la coordinación que son aspectos que a ellos se les dificulta más», explicó Garzón.



El excentrocampista enfatizó que hay objetivos claros con este equipo. Por esa razón afilió a los Guerreros a la Asociación de Deportistas Poblanos Especiales y a su vez está vinculado con el Comité Olímpico Mexicano y organizaciones internacionales.



Julieta Rodríguez, madre de Alejandra, se encuentra satisfecha por los avances emocionales y de comportamiento que ha tenido su hija gracias al fútbol.



«Ha sido un cambio para Ale, debido a que en el atletismo toda la actividad es individual, ahora se integra al fútbol donde está aprendiendo a llevar el balón a compartirlo y a convivir con varios integrantes», puntualizó. EFE