En las elecciones del 5 de febrero de 2023 se elegirán: alcaldes, prefectos, concejales, vocales de las juntas parroquiales y siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Además, los ecuatorianos votarán por el referéndum 2023.

El primer requisito para ejercer el derecho al voto es tener la cédula de ciudadanía. Este documento, si se encuentra caducado igual se lo podrá usar. En el caso de las cédulas digitales, el director del Instituto de la Democracia del Consejo Electoral, Roberto Gavilanes, recomendó que deben registrar el documento en app.gob.ec . Sin embargo, cree que es mejor llevar su cédula física para acudir a las urnas.

El número de autoridades electas dependerá de cada zona. Las personas que voten en zonas urbanas recibirán siete papeletas.

Una para alcalde

Una para prefecto

Una para concejales

T res del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Una de referéndum

En las zonas rurales se recibirá una papeleta adicional, que corresponde a los vocales de juntas parroquiales.

Mientras que, en Morona Santiago se recibirán nueve papeletas, porque habrá la consulta popular en la que se decidirá si la parroquia Sevilla de Don Bosco se trasforma o no en cantón.

Por su parte, los ecuatorianos que viven en el exterior solo recibirán las papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y de la consulta popular, porque no votarán por alcaldes, prefectos ni concejales.

José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, aseguró que en la página web del CNE www.cne.gob.ec se podrá consultar los planes de gobierno de todos los candidatos.

Las reglas para no anular el voto

El Código de la Democracia establece las normas para elegir correctamente y no anular el voto. La regla más importante es que no existe el voto unipersonal o entre listas. Esto quiere decir que no se puede escoger a varias candidatos de diferentes partidos. El voto es en plancha.

Para elegir alcaldes:

La papeleta será de color celeste. Si vota por dos candidatos anulará el voto. También si escribe signos de rechazo en el documento de votación.

Para elegir prefectos:

La papeleta será de color naranja. Al igual que con los alcaldes si vota por dos candidatos o escribe signos de rechazo anulará su voto.

Para elegir concejales:

Los concejales urbanos tendrán una papeleta de color verde. No hay votos entre lista. La elección de los representantes a los municipios es por plancha.

En el caso de que sean candidatos en la zona rural el color de la papeleta será morado. El voto también es en plancha.

Para elegir al Consejo de Participación Ciudadana:

El color de la papeleta es gris. Podrá escoger entre varios candidatos, pero solo deberá escoger a siete. Cuatro candidatos hombres, tres candidatas mujeres y uno postulante por las nacionalidades indígenas.

Para la consulta popular:

La papeleta será de color blanco. Usted puede votar por una o por las ochos preguntas que se incluyen en el referéndum. Habrá solo los casilleros del Sí y del No. Los votos en blanco o anulados se sumarán a la tendencia que tenga más apoyo.

Video del Consejo Nacional Electoral

¿Cuáles son las multas por no ir a votar?

En caso de no ir a votar, se tendrá una sanción del 10% del salario básico unificado, es decir 45 dólares.

La ausencia injustificada de un miembro de la Junta Receptora del Voto tendrán una multa de 15% del salario básico. Es decir 67,50 dólares.

Por no asistir a las capacitaciones, si es miembro de la Junta Receptora del voto será el 10%. Es decir 45 dólares.

Por abandonar las funciones como miembro de la Junta Receptora del Voto la multa será multa de 11 a 20 salarios básicos. Es decir desde 4.950 hasta 9.000 dólares.