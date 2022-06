Guillermo Lasso anunció la reducción de precios de los combustibles

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este domingo que reducirá en diez centavos de dólar los precios de los combustibles.

Con esta medida se atendiende a una de las principales demandas de violentas protestas por parte de un sector indígena.

En un mensaje a la nación emitido por televisión y redes sociales, Lasso detalló los nuevos precios de la gasolinas Extra y Eco País de 85 octanos.

Así, la Extra u Eco País bajarán de 2,55 a 2,45 dólares por galón; mientras que el diésel se reducirá de 1,90 a 1,80 dólares por galón.

Esta reducción es inferior a la demanda del movimiento indígena; es decir, reducir a 2,10 dólares las gasolinas mencionadas y el diésel a 1,50 dólares.

En el caso de la gasolina Súper de 92 octanos, mantiene su precio liberado. Actualmente cuesta alrededor de 4,50 dólares por galón.

PUNTO SENSIBLE

En su discurso, el mandatario Guillermo Lasso afirmó: «Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto; y, aunque como Gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina el problema de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana», manifestó Lasso en su mensaje.

La semana anterior, Lasso también atendió otros puntos del pliego de demandas como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares. De igual manera, aumento de 50 a 55 dólares el bono para familias vulnerables.

No obstante, hay otros puntos de la agenda indígena aún pendientes como el control de precios de productos de primera necesidad. Piden también el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la no privatización de empresas públicas. Además, la no proliferación de la actividad minera y petrolera en la Amazonía.

GESTOS PARA UNA SOLUCIÓN

La reducción del precio de los combustibles es un nuevo gesto de Guillermo Lasso para dar una solución a este conflicto.

También se da después de que el viernes tomasen «medidas que hicieron que, quienes se sintieron engañados por sus dirigentes, regresen a sus respectivas comunidades», mencionó Lasso.

ADVERTENCIA A VIOLENTOS

El mandatario lamentó que se hayan seguido produciendo «más actos de violencia y terrorismo» tras levantar el estado de excepción.

«Para los que siguen con la violencia, y causando terror, nuestra Policía y Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza», dijo.

Así se establecerá el orden y devolverá a la ciudadanía la tranquilidad «que requiere para vivir en paz, trabajar y prosperar», sostuvo Lasso.