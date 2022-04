Guillermo Lasso y Jaime Nebot nuevamente enfrentados públicamente

El presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, protagonizan un nuevo cruce de palabras.

Lasso en una entrevista para el medio de comunicación Ecotel, durante la visita que mantiene en Loja, aseguró que la situación en la Asamblea está ocasionada por Nebot, y el expresidente Rafael Correa que desde el primer día de su gobierno han intentado «desestabilizar la democracia ecuatoriana».

«No es un problema de una institución sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la presidencia del Ecuador. El uno porque tiene miedo y el otro porque me odia», señaló el primer mandatario.

Además, agregó que Nebot «no tuvos los huevos para ser candidato (…) Y ahora que se quedó en casa, me tiene una enviadia y unos celos, que se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizar la democracia ecuatoriana».

«A #Nebot le faltaron los huevos para ser candidato, por eso me odia y se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizar la democracia ecuatoriana» El Presidente #Lasso en entrevista. ⤵️ pic.twitter.com/hNuG2s3zTS — Johanna Ramos Suárez (@Johanna_Ramos) April 30, 2022

No obstante, Nebot no tardó en responder las declaraciones de Lasso y mediante una misiva difundida en sus redes sociales aseguró que no lo odia.

«Yo no lo odio, por el contrario, su estado emocional me da lástima. Pero no es usted un demente cualquiera, es el Presidente de la República y solo por eso me refiero a sus exabruptos».

«El ‘juntitos’ aplíqueselo a usted y a sus aliados, autores conjuntos de impuestos y amnistías y habeas corpus”, añadió Nebot.

«Mírese en el espejo. No es sujeto de ‘envidia'», dijo y añadió: «En cuanto a ‘huevos’, olvídese de los míos y demuestre los suyos, combatiendo a la delincuencia común».