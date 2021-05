Hacker crea una historia de Instagram que hace colapsar a tu teléfono

Los navegantes de Instagram que se topen con una ‘historia’ del usuario conocido como Pgtalal podrían tener problemas con su dispositivo.

Según los reportes de News 18, quienes tengan un dispositivo con sistema operativo iOS verán la historia que muestra una línea escrita en árabe y segundos después su dispositivo deja de funcionar, se congela y el usuario debe hacer lo posible por reiniciarlo.

Los usuarios de dispositivos con sistema Android antiguos tienen el mismo problema, pero aquellos que tengan sus Android actualizado solo verán una pantalla púrpura con una animación de confeti mientras su celular o tableta sigue funcionando con normalidad.

I wanted to start this semester's tweets with a light-hearted tweet and gif based on last week's activity. But a few days ago, my friend shared an Instagram story that caused my phone to crash when I opened it.#MMC943 pic.twitter.com/fP1cSET0jw