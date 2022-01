Hacker ingresa a reunión de políticos italianos y proyecta videos pornográficos

Durante la pandemia, las reuniones en Zoom se han convertido en uno de los recursos más empleados para comunicarse. Sin embargo, también han ofrecido una nueva forma de cibervandalismo.

Víctima de este tipo de conductas ha sido una videoconferencia entre senadores italianos y el premio Nobel de física de 2021, Giorgio Parisi, que fue interrumpida el 17 de enero por un video pornográfico que subió un pirata informático.

Durante la llamada, un sujeto que se identificó como Alex Spence irrumpió la conversación y comenzó a transmitir videos pornográficos hentai (término referido a los mangas o animes japoneses de contenido sexualmente explícito), informó AnimeClickIT.

Los senadores se indignaron en cuanto apareció la grabación. Mientras los técnicos intentaban bloquear al intruso, este logró trasmitir otro video.

Minutos después, Alex Spence fue eliminado de la reunión de Zoom. La senadora Maria Laura Mantovani afirmó que había presentado una denuncia a la policía. Según ella, se trató de un ataque de piratas informáticos.

anyway, on lighter news, have you heard about the Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a meeting of the Italian senate yesterday