El medio británico BBC informó sobre el reciente descubrimiento de aproximadamente 200 esqueletos medievales bien conservados en una playa de del suroeste de Gales. El artículo detalla que 90 de los restos han sido hallados en las últimas tres semanas y todos ellos se almacenarán en el Museo Nacional de Gales.

Las tumbas fueron halladas orientadas hacia el oeste y los arqueólogos fueron enterrados sin ninguna posesión. Por ello se bajara la hipótesis de que los cuerpos pertenecen a una comunidad cristiana primitiva del siglo VI y fueron enterrados en una antigua capilla en Whitesands.

NEWS: Archaeologists have preserved about 200 bodies from the site of a medieval trading post with Ireland. The remains from Whitesands Beach, #Pembrokeshire, will be stored at the @AmgueddfaCymru https://t.co/AswYur0k7o pic.twitter.com/eL4qOxpXNl