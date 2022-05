Hallan en China un enorme socavón con un bosque dentro

Un equipo de científicos descubrió el pasado viernes un enorme socavón con un antiguo bosque en su interior en el condado chino de Leye, en la región autónoma Zhuang de Guangxi.

Según informaron los medios locales, el agujero tiene 192 metros de profundidad, 150 metros de ancho y su volumen supera los cinco millones de metros cúbicos. Por lo que el descubrimiento podría catalogarse como un tipo de socavón grande conocido en China como «tiankeng».

Además, detallaron que en el socavó se alberga árboles primitivos de hasta 40 metros de altura y plantas que casi llegan a los hombros.

El agujero podría incluso albergar especies que la ciencia aún no ha registrado, así señaló el líder del equipo de la expedición, Chen Lixin, a la agencia de noticias Xinhua.

El equipo de expedición científica, conformado por el Instituto de Investigación de Geología Karst del Servicio Geológico de China, el Equipo de Expedición a la Cueva Guangxi 702 y el Equipo de Expedición del Gato Volador de Leye, descubrió tres entradas para la cueva.

También, Zhang Yuanhai, ingeniero jefe del Instituto de Geología Kárstica del Servicio Geológico de China, detalló que este lugar «tiene un alto valor científico y de divulgación científica». Esto por «la evidencia de la evolución del socavón o del ecosistema único después de su formación».

Con este hallazgo, el número de sumideros descubiertos en Leye, bautizado como la «capital mundial de los socavones», se eleva a 30.

A cave exploration team has discovered a giant karst sinkhole in Leye county of South China's Guangxi Zhuang autonomous region, bringing Leye's number of such sinkholes to 30. pic.twitter.com/Nq2PAioySp