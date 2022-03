Hallan una fosa común con más de 100 cadáveres en Mosul

Los servicios de Protección Civil de la ciudad iraquí de Mosul, en el norte del país, informaron este domingo que han exhumado 105 cuerpos no identificados de una fosa común descubierta cuando se iban a realizar obras de ampliación de una mezquita.

Los cadáveres fueron desenterrados entre el sábado y el domingo en el barrio de Al Nayar, en la parte oeste de Mosul, explicó a Efe el comandante de Protección Civil Husein Abdalá, quien indicó que algunos de ellos pertenecen presuntamente a miembros del grupo terrorista Estado Islámico.

Abdalá sostuvo que la fosa se descubrió por casualidad durante las obras de ampliación de una mezquita; y que tras el hallazgo se formó un equipo conjunto de personal de Protección Civil y médicos forenses de la provincia de Nínive, de la que Mosul es capital.

19 March 2022, Iraq, Mosul: A worker holds a human skull found in a mass grave in western Mosul's al-Rifai neighbourhood, which is believed to be for the victims who were killed and buried during the occupation of the so-called Islamic State (IS) terror group of the area in 2014. pic.twitter.com/XosH39FZY0