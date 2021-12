Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India, es la nueva Miss Universo

La representante de India, Harnaaz Kaur Sandhu, fue elegida este domingo 12 de diciembre Miss Universo en la ciudad de Eilat, Israel. Miss Paraguay, Nadia Ferreira, y Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, fueron coronadas como primera y segunda finalista respectivamente.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

La cantante Jojo fue la encargada de inaugurar la edición 70 del certamen. Inmediatamente, Steve Harvey dio inicio al Miss Universo 2021 recordando que el evento cumple 70 años.

Finalmente, el momento más tenso llegó y se empezó a nombrar a las 16 finalistas. El primer grupo en seguir luchando por la anhelada corona estuvo conformado por: Clémence Botino (Francia), Valeria Ayos (Colombia), Nandita Banna (Singapur), Brenda Smith (Panamá) y Michelle Colón (Puerto Rico).

A las finalistas se unió Chantel O’Brian (Bahamas), Juri Watanabe (Japón), Emma Collingridge (Gran Bretaña), Elle Smith (Estados Unidos) y Harnaaz Kaur Sandhu (India).

Además, a este grupo se unieron: Nguyen Huynh Kim Duyen (Vietnam), Thessaly Zimmerman (Aruba), Nadia Ferreira (Paraguay), Beatrice Luigi Gomez (Filipinas) y Luiseth Materán (Venezuela)

Por otra parte, Andrea Meza, Miss Universo 2020, anunció que tras dejar su reinado, el más corto en la historia del certamen de belleza, será conductora de televisión en la cadena Telemundo.

Además, las 16 finalistas del Miss Universo desfilaron en traje de baño y posteriormente se eligió al top 10.

Miss Aruba, Miss Colombia, Miss Francia, Miss India, Miss Paraguay, Miss Filipinas, Miss Puerto Rico, Miss Sudáfrica, Miss Estados Unidos y Miss Bahamas conformaron este top.

No obstante, las hermosas representantes de los 10 países finalistas desfilaron en trajes de gala y con ello se eligió al top 5: Miss India, Miss Sudáfrica, Miss Paraguay, Miss Colombia y Miss Filipinas.

Las cinco candidatas que se disputaron la corona en esta instancia tuvieron que responder las preguntas formuladas por los jurados.

Posteriormente, se eligió al top 3 que estuvo conformado por Miss India, Miss Sudáfrica y Miss Paraguay, quienes tuvieron que responder una pregunta.

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE



The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd