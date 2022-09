Hay alarma por la salud de Carlos III

Carlos III ha sido proclamado formalmente como nuevo Rey de Inglaterra después de que ascendiera automáticamente al trono tras el fallecimiento de su madre Isabel II a los 96 años.

Así, en su primer discurso, ha subrayado que es “profundamente consciente de los deberes y responsabilidades” que ha heredado.

A tan solo unos días de la pérdida de su madre ya ha tenido que presentarse a varios eventos oficiales de Reino Unido.

Dicho eso, en algunos eventos reales se le ha visto con las manos hinchadas.

Algo que no ha podido pasar desapercibido por los demás invitados, por la prensa y la población de todo el mundo, que se ha preguntado a qué se debe éste fenómeno particular y si afecta su estado de salud.

Especialista

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, habló en Twitter sobre las posibles causas del padecimiento del rey Carlos III que ha llamado tanto la atención.

El especialista de la salud, señaló que el edema, es decir la hinchazón de las manos del monarca podría deberse a que sufra de “artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón”.

Apuntó que no es la primera vez que Carlos III tiene una aparición pública en la que sus manos se ven así.

En los últimos días habría llamado particular atención porque es el foco de todo lo que ocurre en relación a su coronación y el deceso de Isabel II.

En las ceremonias, ha llamado la atención el edema (hinchazón) de las manos del Carlos III. Se especula que pueda sufir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón. En realidad no es algo nuevo, ya se había mostrado en años anteriores. https://t.co/G1RGVAXlpu pic.twitter.com/ZqNVDxHjGn — Alejandro Macias (@doctormacias) September 11, 2022

Sucesos

De acuerdo con NewsWeek, tanto los pies como las manos de Carlos III se hincharon durante una visita a la India en 2019 cuando aparecieron imágenes que mostraba el periódico Metro del Reino Unido.

La hinchazón también habría sido vista en mayo del año pasado, cuando el Príncipe de Gales estaba visitando un pub en el sur de Londres donde se detuvo para tomar.

Incluso se ha dicho que el propio monarca ha bromeado con ello.

Señalando que tiene “manos de salchicha” pues fue citado en la biografía “Charles, The Man Who Will Be King” por Howard Hodgson, quien escribió sobre la condición del ahora rey:

“No puedo expresar lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha justo como el mío.”, presuntamente dijo Carlos III en una carta a un amigo, que envió después del nacimiento del príncipe William.

Se presume que el ahora rey Carlos III ha padecido edemas en las manos desde hace varios años.

En otra ocasión, cuando visitó en abril el centro comunitario West London Welcome ya se le veía de este modo, aunque no había ocasionado tanta atención como ahora.

En los últimos días sus manos hicieron que las personas se preguntaran sobre su estado de salud y si le sería posible a sus 73 años seguir los deberes de monarca o si pronto heredará el trono al siguiente de la línea real.

