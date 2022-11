‘The Witcher’ ya no contará con el talento de Henry Cavill. El actor británico anunció el pasado viernes 28 de octubre de 2022, en un video en su cuenta de Instagram, que dejará la serie después de dos exitosas temporadas y una tercera por estrenar.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha sido lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, voy a estar poniendo mi medallón y mis espadas para la temporada 4”. Horas más tarde compartió que el actor Liam Hemsworth «ocupará el manto» del heroico personaje rubio.

«Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y el entusiasmo de ver la versión de Liam sobre este fascinante y matizado de los hombres», escribió Cavill.

Las dos noticias sacudieron a los fanáticos y se terminaron de confirmar cuando el actor reconocido por ‘Los Juegos del Hambre’ escribió el sábado que, como un fan de la serie, él estaba «sobre la luna acerca de la oportunidad de jugar a ser Geralt de Rivia”. “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura», escribió.

La serie ‘The Witcher’ fue la apuesta de Netflix en 2019. Las críticas favorables a la trama, basada en la serie de libros de fantasía de Andrzej Sapkowski y creada para televisión por Lauren Schmidt, lograron que la serie renueve por dos temporadas más.

La segunda llegó en 2021 y la tercera está prevista para el próximo verano. En la tercera todavía se podrá ver a Cavill en unos cuantos episodios. Lo que no aclaró el actor británico es la razón de su salida, aunque portales de entretenimiento apuntan a su reciente regreso al Universo Cinematográfico de DC Comics en el papel de Superman.

La baja de Cavill es sensible para Netflix dado que la compañía sigue en la misión de encontrar producciones que suban su número de suscriptores. En 2019, el actor ya creaba expectativa con el anuncio de su fichaje y revelar que, a pesar de su profesión, es un declarado gamer. «Me apasionaban mucho los juegos. Pensé, ‘Realmente espero que hagan de esto un programa de televisión o una película.'»

Con información de | Hipertextual/Xataka