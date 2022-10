El actor británico Henry Cavill sorprendió nuevamente con un inesperado anuncio para los fanáticos de la serie ‘The Witcher’ en sus redes sociales este sábado 29 de octubre del 2022.

«Algunas noticias para compartir desde El Continente» inició su mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 22.3 millones de seguiodres.

«Mi viaje como Geralt de Rivia se ha lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4«, anunció.

Además, en su post, Cavill de 39 años dijo que en su lugar estará el «fantástico Sr. Liam Hemsworth», quien tomará el manto del Lobo Blanco.

«Al igual que con el más grande de los personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y entusiasmo por ver a Liam asumir a este hombre más fascinante y matizado. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa para él, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar», agregó.

EL MANDO DEL LOBO BLANCO

Hemsworth, de 32 años, de inmediato respondió al anunció del actor mediante sus redes sociales revelando ser un fan de ‘The Witcher’ .

«Estoy en la luna por la oportunidad de jugar Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura«, señaló.

Además, aprovechó para dedicarle palabras de admiración a Henry. «He sido un fan tuyo durante años y me inspiré por lo que le has traído a este amado personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en The Witcher mundo», finalizó.

Netflix confirmó la noticia en su web. Y a pesar de que no han trascendido los detalles de la salida de Henry Cavill de la serie, todo indica que tendría relación con regreso al Universo Extendido DC como Superman y la incompatibilidad de agendas.