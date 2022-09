Un juego mecánico se desplomó en Mohali, India, dejando al menos 16 heridos, entre ellos varios menores de edad. Las impactantes imágenes se viralizaron en redes sociales.

En el video viral se observa como el aparato inicia su recorrido normalmente con decenas de personas. Sin embargo, cuando llega a la mitad del ascenso, la plataforma empieza a moverse de manera irregular.

En cuestión de segundos y con una gran velocidad el juego mecánico con decenas de personas a bordo cayó al suelo. Algunos de los tripulantes salieran disparados por los aires; mientras quienes esperaban en los alrededores salen corriendo.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB