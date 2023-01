Hermano de Piedad Córdoba es extraditado a Estados Unidos

Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, fue extraditado la madrugada de este jueves 19 de enero de 2023 a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.

Se confirmó que Córdoba será entregado a autoridades estadounidenses. Él es investigado por supuestamente coordinar el tráfico de droga entre una parte de la guerrillera colombiana y un cartel mexicano.

«Soy inocente (…) las pruebas entregadas por Estados Unidos son ilícitas (…) Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia», dijo Córdoba a la emisora Blu Radio el 13 enero de 2023.

Se encontraba detenido desde febrero del año pasado

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro autorizó a la justicia estadounidense la deportación del hermano de Piedad Córdoba.

El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia busca desmantelar a las organizaciones del narco con negociaciones para su sometimiento a la justicia a cambio de un trato menos severo.

En mayo de 2022, la entonces senadora electa fue retenida durante un día en Honduras por no declarar 68 000 dólares en efectivo cuando se disponía a salir del país.

Córdoba siempre ha defendido su inocencia y asumió su curul en el senado a finales de julio.

«Para nadie es desconocido que mi hermana es una líder de la izquierda latinoamericana, situación que no puedo desvincular de mi caso (…) realmente a la que buscan es a mi hermana», dijo Álvaro Córdoba días antes de ser extraditado.

Mire también: