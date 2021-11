Hinchas acosan a una periodista italiana en una transmisión en vivo

Una periodista italiana de la televisión local Toscana TV fue importunada e incluso recibió una palmada en las nalgas en pleno directo al término del partido de fútbol que enfrentó anoche al Empoli contra el Fiorentina, lo que suscitó hoy la indignación y condena.

La reportera, Greta Beccaglia, entrevistaba a la puerta del estadio a algunos aficionados tras el derbi toscano, que acabó en 2-1 para el Empoli, cuando algunos hombres empezaron a gritarle, a pasar muy cerca de ella e incluso uno llegó a tocarla.

En ese momento ella dice a ese sujeto «no puedes hacer eso, lo siento»; mientras el presentador, Giorgio Micheletti, desde estudios, la animaba a seguir con la conexión: «No te enfades, se crece también con estas experiencias«, le dice.

Gravissimo quanto accaduto alla giornalista #GretaBeccaglia, a cui va la mia vicinanza.



Prima le molestie, poi l’umiliazione: “Non prendertela”.



È lo specchio di una società in cui le donne sono costrette a subire e pure a tacere: #questononènormale.



Si apra un’inchiesta. pic.twitter.com/Z14KlEO4GA — laura boldrini (@lauraboldrini) November 28, 2021

Al término de la conexión el presentador condena la conducta de los hinchas. «Algunos comportamientos merecen un sano tortazo, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer», sostiene.

La periodista narró su experiencia a través de su perfil de Instagram y ha pedido ayuda a sus casi 19.000 seguidores para identificar al hombre que la tocó.

«Es inaceptable», consideró, para después exonerar a la gran mayoría de los seguidores del Fiorentina.

La policía de Empoli ha empezado a estudiar las imágenes para tratar de identificar al sujeto, informan los medios locales.

La Unión Sindical de la RAI y la Asociación de la Prensa toscana o la Federación Nacional de la Prensa italiana (FNSI) condenaron los hechos, que rápidamente viralizados en redes sociales.

«ME QUEDÉ IMPACTADA»

En una entrevista al diario La Repubblica, Beccaglia, de 27 años, también denunció que algunos la la culparon por el episodio. “Me dijeron que estaba vestida de manera demasiado provocativa, con los pantalones demasiado apretados. Esto ocurre en 2021. Bonito, ¿eh?”, denunció. “Llevaba jeans y una chaqueta, y me molesta tener que aclararlo”, agregó.

“Me quedé impactada. Fui a hacer entrevistas para Espn frente a la barra brava de Boca Juniors, en Buenos Aires. La Bombonera es un estadio ardiente, todo el mundo lo sabe, pero no me pasó nada de esto. Ayer, sin embargo, estaba realmente asustada. También porque esa nalgada no fue el único acoso“, dijo.

De hecho, el periódico florentino La Nazione escribió que el acoso no se limitó a lo que fue registrado por las cámaras. Al final del vivo otro individuo se habría acercado a la periodista y habría intentado tocarla varias veces en las partes íntimas. El sujeto se habría ido tras la intervención del camarógrafo. “Nunca había visto nada igual”, afirmó su compañero.