Hinchas del Barcelona se enojaron por un tuit de la liga de Francia

Todo aún está caliente. Messi se quedaría fuera de la lista del Barcelona por las regulaciones de La Liga de España y las aguas aún siguen agitadas.

Durante el día, el Barcelona lo hizo oficial, emitió un comunicado en el que, prácticamente, responsabilizaba a la organización de La Liga por el rumbo que tomó todo y el hecho de que el club culé no pudiera inscribir a Messi.

La Liga no cedió ni un poco en sus regulaciones económicas y estructurales y es por eso, según el Barcelona, que no los culés no podrían inscribir a Lionel Messi en sus filas para la siguiente temporada.

Ante esto y en medio de todo el embrollo, los hinchas del Barcelona se enojaron pues la cuenta de Twitter de Ligue 1, torneo oficial de Francia, citó una publicación anterior con respecto con la probabilidad de que Messi llegue a jugar en Francia.

“Es que el community manager oficial de la cuenta en español del torneo francés decidió citar un viejo mensaje en el que se insinuaba acerca de una eventual llegada del rosarino al campeonato galo. ¿Qué pasará?”, publica el portal de noticias deportivas de Yahoo.

Es que el PSG es uno de los equipos que podría desembolsar el dinero necesario para fichar a Messi y costear su salario.