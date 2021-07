Histórico: Richard Carapaz en el podio del Tour de Francia 2021

El ecuatoriano Richard Carapaz este domingo hizo historia al subirse al podio del Tour de Francia 2021. La Locomotora del Carchi se convirtió en el vigésimo ciclista en la historia del ciclismo, el segundo latinoamericano y el primer ecuatoriano en lograr un podio en las tres grandes: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Carapaz fue campeón del Giro en el 2019, subcampeón de la Vuelta en el 2020 y hoy consiguió el tercer lugar del Tour. El tricolor culminó su histórica participación en el Tour con esta gran hazaña y ahora emprenderá su viaje a Japón para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El belga Wout van Aert logró este domingo su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia; el tercero en lo que va de edición, al imponerse en el prestigioso «sprint» de los Campos Elíseos, que consagró al esloveno Tadej Pogacar como ganador de la 108 edición.

Un día después de haber ganado la crono de Saint-Émilion, Van Aert logró su séptima victoria en la ronda gala, por delante de su compatriota Jasper Philipsen y del británico Mark Cavenish, que fracasó en su intento de colocarse en solitario como el hombre con más triunfos de etapa, récord que ahora comparte con el belga Eddy Merckx.

El ciclista de la Isla de Man suma 34 triunfos, tras los cuatro de esta edición, en la que hasta ahora no había perdido ningún «sprint» masivo.

