La ceremonia de los Emmys 2022 se llevó a cabo el 12 de septiembre y tuvo como anfitrión a Kenan Thompson. Nada nuevo hasta aquí, ya que el comediante forma parte del programa ‘Saturday Night Live’ por lo que es un veterano en la televisión. No obstante, su participación contempló una reunión sorpresa con su excompañero de fórmula, el actor Kel Mitchell.

‘Kenan & Kel’ fue uno de los programas más reconocidos de Nickelodeon en los años 90’s. Sus protagonistas, del mismo nombre, se han reunido muy pocas veces luego de la finalización de la serie, en el año 2000. Entre estos años también protagonizaron la exitosa película ‘Good Burguer’ (1997).

Los rumores apuntaron a que Thompson y Mitchell cortaron completamente su amistad, con Kenan continuando en la televisión y escenarios y Kel alejándose de ellos. No obstante, los fanáticos de la dupla fueron testigos de un junte sorpresa en los Emmys 2022.

Durante un segmento en el bar de la orquesta frente al ‘camarero honorario’, el actor Kumail Nanjiani, Thompson sorprendió a los espectadores al acercarse a un hombre que se desplomó al final. «Usted lo sabe ¿Puedo conseguir una buena hamburguesa?», dijo Kel Mitchell y los aplausos empezaron.

Welcome to Good Burger, home of the Good Burger!



Kenan and Kel just reunited at the #Emmys! 🍔 https://t.co/h3GrtHDUA6 pic.twitter.com/Uvy9UEcgJU