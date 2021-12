Hombre aseguró ver la imagen de Jesús en una mandarina

Gene Guglielmi, de 57 años, asegura que vio la imagen de Jesús en una mandarina.

El hecho ocurrió en el hogar de ancianos donde él reside. Según el portal Manitoba Post, el hombre de Nueva Jersey, Estados unidos plasmó su “singular hallazgo” a través de sus redes sociales.

Aparentemente, la imagen que plasmaba la fruta era la de Jesús mientras se encontraba crucificado.

Esta publicación causó revuelo en Internet con una serie de comentarios de los internautas.

Ahora bien, ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta imagen?

No it's definitely a tangerine https://t.co/uGfMT235LE