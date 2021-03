Hombre da una paliza a un asiático en el metro de Nueva York

Un hombre asiático fue víctima del ataque a golpes por parte de un afroamericano en el metro de la ciudad de Nueva York, Estados unidos.

El momento quedó registrado en video por uno de los presentes en el metro. En el clip se ve que el atacante intercambia golpes con el hombre asiático, pero luego este queda a merced del victimario quien lo golpea repetidas veces en la cabeza y el cuerpo.

Ninguno de los pasajeros se animó a intervenir en medio de la golpiza. Momentos después el agresor rodea el cuello del hombre asiático y lo sostiene hasta dejarlo caer inconsciente en el piso del metro en medio de los pedidos de los testigos de que se detuviera.

Según el portal de noticias RT, «La Unidad de Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York ha abierto una investigación sobre el caso y ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer el incidente, incluidos detalles como la fecha y la hora en la que ocurrió».

Los medios locales detallan que al final del clip un pasajero asegura que el hombre asiático llamó ‘nigger’, término racista contra la comunidad negra, al pasajero que empezó a golpearlo fuera de control.

Las imágenes pueden herir la sensibilidad de quien las vea, le recomendamos discreción

For those asking "why didn't someone intervene?": NYers should NEVER be expected to intervene against a berzerk, hate-filled individual who is attacking straphangers. It isn’t their role or job. What we need are more cops period! pic.twitter.com/d5nf5gnZZr