Fútbol, ciclismo y montañismo son algunas de las actividades en las que ha destacado este deportista ecuatoriano-suizo.

Para Karl Egloff no hay límites que no se puedan sobrepasar ni desafío que no se pueda alcanzar.

Una de sus especialidades es el ascenso y descenso de montañas a gran velocidad, alcanzando las cimas más altas en el menor tiempo posible.

Fuimos a buscarlo para que nos cuente cómo se convirtió en el hombre de los récords.