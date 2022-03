Hombre descubrió a su esposa teniendo sexo con un vagabundo

Una mujer salió de su domicilio para supuestamente ayudar a un vagabundo, sin embargo, su esposo al notar que estaba tardando decidió salir a buscarla y se encontró con un insólita escena.

El hecho ocurrió en Brasil y fue capatado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa como Eduardo Alves de 31 años, como fue identificado el esposo, descubrió a su mujer, Sandra Mara Fernandes de 33 años, teniendo relaciones sexuales con el vagabundo en el auto.

Eduardo empezó a golpear el capot del vehículo y las ventanas. De inmediato, las luces del interior del auto se encendieron y el vagabundo bajó del vehículo para intentar escapar, pero el esposo enfurecido lo persiguió y lo golpeó brutalmente.

Segundos después, la mujer bajó del vehículo y se arrodilló suplicándole a su marido que deje de golpearlo, pero Alves continuó atacándolo. Además, en el video se observa como varios vecinos se acercaron para intentar detenerlo y evitar una tragedia.

➡️ Personal espanca morador de rua após flagrar traição de mulher no DF.



Eduardo Alves, 31 anos, teria flagrado a mulher tendo relações sexuais com o tal homem em situação de rua. A 16ª DP investiga o caso.



Leia na coluna Na Mira: https://t.co/qjisC91ahy pic.twitter.com/EA7cFzFniO — Metrópoles (@Metropoles) March 14, 2022

Finalmente, la policía llegó al lugar y se llevó detenida a la pareja mientras que el vagabundo fue trasladado a un hospital.

Según detallaron medios locales, en declaraciones a la policía, Eduardo habló de violación y de un brote psicótico de Sandra. Además, en una entrevista con el diario Metrópoles, indicó que su esposa se encuentra internada en un psiquiátrico.

“Lo que me dijeron es que ella está en un brote y no puede responder por sí misma. Está en tratamiento, todavía está despierta, pero con medicamentos y no tiene sentido crítico”, añadió.

No obstante, la mujer habría declarado que la relación fue consentida. Asimismo, la esposa le habría comentado su interés por ayudar a las personas vulnerables a través de la iglesia; por ello, ella había salido esa noche.

Y según recoge el diario brasileño, en el hospital Sandra le dijo a una amiga que había recibido un «mensaje de Dios» para ayudar al hombre con el que la sorprendieron teniendo sexo. Y afirmó que vio «imágenes de su esposo y Dios» en el vagabundo.

De acuerdo a las versiones, ella se había acercado al indigente, quien le pidió dinero. Como no tenía, él pidió ver una biblia que su esposo le había regalado a la mujer. Luego, el hombre le pidió un abrazo y los dos subieron al auto. Fue allí donde acordaron encontrarse en la puerta de la parroquia horas más tarde, para no levantar sospechas.

En la noche, la mujer se dirigió hacia el lugar acordado y esperó a que llegara el vagabundo. En ese momento, subieron al vehículo y mantuvieron relaciones sexuales.