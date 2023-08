Hombre se sube a parabrisas de un auto para impedir que se lleven sus pertenecías  

Un joven subió a la parte delantera de un vehículo para impedir que se lleven sus pertenencias. El hecho se registró este 22 de agosto de 2023 en la Av. Diego de Almagro, al norte de Quito.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa que el joven golpea el capó y el parabrisas del automóvil mientras grita: “¡Policía!, ¡Detengan el carro!”.

Segundos después, otro hombre abre la puerta del copiloto e intenta bajarlo. Además, se ve a un tercero correr con una mochila en mano detrás del vehículo.

El joven aseguró que siguió a los hombres después de que le robaran una mochila, donde llevaba dinero y tarjetas de crédito. “Salieron corriendo y se subieron al auto, entonces yo los sigo. Me nublé, me cegué por el coraje, por la rabia», relató

El hombre pudo recuperar sus pertenencias, aunque lamento que no contó con la ayuda de ciudadanos que transitaban por el lugar. “Los ecuatorianos no estamos unidos, estamos solos; las personas no se inmutan ni tampoco se indignan al ver este tipo de crímenes”, dijo.

