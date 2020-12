Hombre transespecie se implanta aletas en la cabeza

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 12 Segundos

Manel De Guas, un artista catalán, sostiene que su identidad no coincide del todo con el concepto de especie humana por lo que se declara transespecie.

El hombre, fotógrafo de 24 años de edad y transespecie, decidió implantarse aletas en el cráneo, según él, con la finalidad de conectarse de mejor manera con la naturaleza.

«Mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos», confiesa. Y añade: «No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce».

Las aletas que el hombre transepecie se instaló en el cráneo están hechas de silicona y pueden captar los cambios en la presión atmosférica, temperatura y humedad. Esta información captada por las aletas se transforman en vibraciones y posteriormente en sonido para que sea percibida por Manel.

Al principio, el hombre tenía que llevar las aletas sostenidas con una diadema, pero como decidió llevar su condición de transespecie al otro nivel, terminó viajando hasta oriente para hacerse una operación definitiva que fijara a las aletas a su cabeza.

Según el portal de noticias RT, » En enero de este año, viajó a Japón para finalmente someterse a un implante transdermal durante el cual el microchip fue introducido entre la piel y el hueso. «Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta», cuenta. Y concluye: «Me enriquece como persona, me enriquece mi curiosidad. Es más como una experiencia poética que me conecta a la naturaleza más que antes»».