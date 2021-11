Hombre vestido de Joker hirió a varias personas en un tren

El hombre que hirió a 17 personas, una de gravedad, al acuchillar el domingo a varias de ellas y prender fuego dentro de un tren en Tokio mientras iba disfrazado del Joker dijo a la policía que buscaba asesinar a alguien para ser sentenciado a pena de muerte.

Kyota Hattori, de 24 años, fue detenido tras el suceso, ocurrido sobre las 20:00 hora local (11:00 GMT) en un tren de la línea Keio con destino a la estación de Shinjuku, una de las más transitadas del mundo, en el día de Halloween y jornada electoral nacional.

Un varón septuagenario se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en el pecho, mientras que las otras 16 víctimas sufrieron heridas leves por arma blanca e inhalación de humo, según detalles del incidente publicados este lunes por los medios locales.

Según testigos presenciales, Hattori se subió al tren blandiendo un cuchillo en una mano y una botella de plástico en la otra, y caminó por el vagón sin levantar sospechas porque iba disfrazado del Joker o Guasón, uno de los villanos de la franquicia Batman. Los pasajeros pensaron que el arma era parte de la caracterización.

Hattori dijo a los investigadores que siente admiración por el antagonista de la serie de cómics y películas, según dijeron fuentes policiales a la agencia de noticias Kyodo.

Tras atacar con el cuchillo, el hombre se desplazó a otro vagón, roció los asientos con líquido inflamable y les prendió fuego.

Varias grabaciones filmadas por testigos que se encontraban a bordo y que fueron subidas a redes sociales mostraron escenas de pánico mientras huían del humo y las llamas, e incluso se oye una explosión mientras varias personas sollozan o gritan: «huid».

El tren efectuó una parada de emergencia en la estación más cercana y las llamas fueron extinguidas una media hora después.

La evacuación de los pasajeros tuvo que efectuarse en un primer momento por las ventanas, dado que las puertas del tren y el andén no se abrieron inmediatamente tras detenerse el vehículo.

El detenido esperó a los agentes de policía sentado, fumándose un cigarro mientras sostenía el cuchillo en la otra mano, y no opuso resistencia a la detención.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire



pic.twitter.com/vyncsCxdkp