Armados asaltan en la av. Simón Bolívar; testimonio de víctima

«Martín», nombre protegido, es un ciudadano de 41 años que fue asaltado en la avenida Simón Bolívar, en Quito, mientras circulaba en su vehículo en sentido norte-sur, en la intersección con la Ruta Viva.

Comenta que los neumáticos de su vehículo se averiaron al caer en un hueco en la vía. El conductor se orilló para hacer el cambio de llanta respectivo y fue interceptado por un par de hombres con armas blancas.

El asalto ocurrió cerca de las 05:30 del domingo, 19 de mayo del 2024, cuando se dirigía a un partido de fútbol por la avenida Simón Bolívar. Los asaltantes le causaron varias heridas en su cuerpo. «Quedé herido, con cortes en la cabeza y un herido en el pecho», comentó.

Los hombres armados no robaron el teléfono celular de «Martín» ya que lo tenía escondido. Tras el asalto pudo llamar al ECU 911 para solicitar ayuda, aunque esta nunca llegó. «Tuve el teléfono para llamar pero al no recibir asistencia, pude llamar a mis familiares para que me ayuden», dijo a Teleamazonas.

Añade que varios vehículos pasaron por el sitio del asalto. Sin embargo, nadie hizo nada para ayudarlo. Incluso un patrullero de tránsito vio lo que ocurría y continuó con su trabajo. De acuerdo con las autoridades, este caso será investigado.

