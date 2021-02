Un nuevo secuestro masivo ocurrió en Nigeria, específicamente en la localidad de Jangebe, al noroccidente del país. Cerca de 317 estudiantes de la Escuela Secundaria Femenina Oficial fueron sacadas del lugar por hombres armados.

El secuestro se habría producido este viernes 26 de febrero por un grupo que, con disparos, doblegaron a la población. La información preliminar que maneja el comisionado del estado de Zamfara, Sulaiman Tanau Anka, dice que “llegaron con vehículos y trasladaron a las estudiantes, también se llevaron a algunas a pie”.

"We utterly condemn the attack & call on those responsible to release the girls immediately and for the government to take steps to ensure their safe release.”- @PeterF_Hawkins on the attack at Government Girls Secondary School, Zamfara, northwest Nigeria.https://t.co/NxuNchpZgA