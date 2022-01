Hoy concluye el plazo para la designación del nuevo superintendente de Compañías

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene hasta hoy para designar al nuevo superintendente de Compañías, pero no lograron aprobar ni el reglamento. Tras la configuración de una posible nueva mayoría, la presidenta del Consejo suspendió la sesión que deja con interrogante la designación.

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, evitó dar su voto y suspendió la sesión. «El señor secretario me india que no se está transmitiendo la sesión, mientras no se transmita, como es obligación, voy a suspenderla», señaló Almeida. Sin embargo, la transmisión continuó, así se lo puede observar en el canal de YouTube del organismo.

Los consejeros se encontraban votando el reglamento propuesto por la minoría para la designación del superintendente de Compañías.

El consejero Hernán Ulloa indicó que este proceso se debía realizar inmediatamente antes de que finalice el plazo «porque podrían recaer en un incumplimiento de funciones».

«Responsabilidad que en este momento recaería sobre la presidente al haber suspendido abruptamente esta sesión», enfatiza Ulloa.

Más detalles sobre la designación del nuevo superintendente de Compañías en el siguiente video: