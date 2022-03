La leyenda de la WWE, Hulk Hogan, declaró que no volverá a luchar de nuevo debido a las lesiones que sufrió a lo largo de los años. La noticia llega luego de que el veterano luchador de 68 años hizo público su deseo de subirse al ring por última vez.

En una entrevista para el podcast «Two Man Power Trip», Hogan respondió ante la posibilidad de un combate de despedida: «No, no, no, no. En los últimos 10 años, he tenido 23 cirugías, 10 cirugías de espalda, ambas caderas, ambas rodillas, olvídalo.» Agregó que si no fuera por su larga historia de lesiones, estaría al 100% para volver al ring. E inclusive mencionó que, de ser el caso, tiene a un oponente en mente.

El primero sería Roman Reigns, actual campeón de la WWE. Después escalaría hasta llegar a Brock Lesnar, antiguo oponente que lo venció por sumisión hace más de 20 años en Smackdown. “Yo estaría en una silla de ruedas en el momento en que termine con eso”, declaró Hogan, aunque luego agregó: «No necesito una revancha con Brock. Estoy bien.»

Hulk Hogan pertenece al Salón de la Fama de la WWE, gracias a su carrera en la industria de la lucha desde 1977 hasta el 2012. Su última vez en el ring de la WWE fue en 2006 contra Randy Orton, aunque todavía ha hecho apariciones en eventos para la organización de Vince McMahon.

Fuente | TMZ News/