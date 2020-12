Ian McKellen quiere salvar la casa de J. R. R. Tolkien

El actor Ian McKellen, quien encarnó a Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos y El Hobbit, emprendió una campaña con el objetivo de salvar la casa de J. R. R. Tolkien, autor de las obras en las que están basadas las películas.

La casa de Tolkien está ubicada en Oxford, Inglaterra, y según medios internacionales se trata del lugar en donde el escritor creo y perfeccionó su relato mitológico y épico que encantó a millones de lectores alrededor del mundo.

La edificación en donde vivió Tolkien podría ser vendida a un particular y por esta razón McKellen, junto a otros actores como John Rhys-Davies o Martin Freeman emprendieron una campaña que pretende recaudar unos seis millones de dólares antes del 15 de marzo de 2021 y así evitar la venta de la casa a otras personas.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw