Ibai Llanos explicó lo que dijo sobre Liga de Quito en Twitch

Esta semana se hizo viran un momento de Ibai Llanos durante una de sus transmisiones en la plataforma de stream Twitch.

Un suscriptor de Ibai quería que el famoso setreamer reaccionara a videos de Liga de Quito, pero la respuesta del español causó polémica.

“¿Qué equipo es Liga de Quito? No sé qué coño es eso la verdad. Liga de Quito, no sé lo que es” dijo Ibai tras escuchar el mensaje del suscriptor.

Tras ello, Liga de Quito publicó un tuit, en el que etiquetó a Ibai, y en el que detallaba que Cristiano Ronaldo les marcó un gol cuando jugaba en el Madrid. “algo que todo madridista debería saber” detalló la publicación de Liga.

El streamer decidió responder a esa publicación con un par de tuits en el que justifica por qué respondió de esa manera y apunta que “no es un pecado no conocer un equipo de fútbol”.

Por no conocer a un equipo de fútbol (o en este caso no entender el mensaje) me están llegando miles de mensajes insultándome desde hace días. E incluso amenazas. Gracias por la parte que os toca, se agradece mucho.