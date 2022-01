Identifican la variante «deltacron», una combinación de delta y ómicron

Las autoridades de Chipre informaron que detectaron al menos 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes delta y ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 que han denominado «deltacron», así lo informaron los medios locales.

Los casos de esta variación fueron identificados por el equipo del profesor de la Universidad de Chipre, Leontios Kostrikkis. Según explicó el experto, estos casos son más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 que en positivos no hospitalizados.

«La nueva variante tiene la firma genética de la variante ómicron y los genomas de la varinte delta», según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

No obstante, el ministro de Salud, Michalis Hadjipandelas, señaló que, por el momento, «deltacron» no genera preocupación, así lo dio a conocer RIK News. «Como la variante es una combinación de dos variantes que ya existen en nuestro país, esto no nos preocupa”, dijo.

Yπουργός Υγείας: Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού πού εντοπίστηκε στην Κύπρο, με την ονομασία Δέλτακρον, δεν είναι κάτι ανησυχητικό https://t.co/L9qaW0EbwJ — PIK_CyBC (@cybc_com_cy) January 8, 2022

El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 casos de deltacron a la base de datos internacional GISAID del Instituto Pasteur, encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus.

«Veremos en el futuro si esta variante es más patológica o contagiosa o si se impondrá» a delta y ómicron, ha indicado, aunque según su opinión lo más probable es que sea eclipsada por la variante ómicron por ser más contagiosa.

