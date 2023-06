El fichaje de Lionel Messi al Inter de Miami como nuevo refuerzo para la temporada en la Major League Soccer (MLS) continúa generando revuelo. El astro argentino formará parte del equipo de David Beckham hasta el 2028, pero con opción de salida cada final de temporada.

Messi dio una pequeña entrevista para la cada internacional ESPN, el exjugador del París Saint-Germain habló sobre su decisión de mudarse a Estados Unidos y fichar por Inter de Miami. Además, el astro argentino confirmó algunos detalles de la caída sobre su regreso al FC Barcelona.

«Tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver a Barcelona. Pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otros», dijo el argentino.

También pudo asegurar que su decisión no se debe a cuestiones económicas porque el argentino tenía ofertas millonarias desde Arabia Saudita, según informó la prensa internacional.

De igual manera, Messi aclaró que su familia es su prioridad y el fútbol estará en segundo plano. «Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí y en mi familia. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado. No quería pasar por todo eso», enfatizó el campeón del mundo.

"Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación"



Messi en Sport y Mundo pic.twitter.com/UjP7Yph88u — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2023

Las reacciones en torno a la llegada de Messi a Estados Unidos se ha vuelto virales en redes sociales y el mundo entero. Este miércoles 7 de junio de 2023 el FC Barcelona también se refirió al tema y compartió un comunicado, donde detalla varios puntos sobre el capitán de la ‘Albiceleste’.

«El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça», dice el escrito.

Además, el club destacó que el deseo del argentino de llegar a un campeonato de menos exigencia. «El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años.», agregó el equipo blaugrana.

Finalmente, en el corto comunicado, le deseo éxitos en su nueva etapa como futbolista del Inter de Miami.

