Actualizado 17:45

Readacción Teleamazonas.com |

Un operativo de control en el Ilaló dejó tres construcciones suspendidas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito este miércoles 12 de marzo del 2025.

En el barrio La Cerámica se detectaron movimientos de tierra sin autorización en 2 predios y se suspendió una construcción que excedía el metraje permitido.

Lea también

En el barrio Chiviquí se suspendió la construcción de un reservorio de agua que no tenía los permisos para su ejecución.

El Ilaló es un bosque protector vital para Quito, rodeado de quebradas y ecosistemas frágiles. El cumplimiento de las normas constructivas es clave para su conservación.

Plan para proteger el Ilaló

Las secretarías de Ambiente y Hábitat y Ordenamiento Territorial presentaron este mismo miércoles al Concejo Metropolitano la propuesta del Plan de Manejo del Volcán Ilaló.

Esta propuesta tiene como objetivo la conservación ambiental, evitar el crecimiento urbano y fortalecer las actividades productivas sostenibles en la zona.

El secretario de Ambiente de Quito, Santiago Sandoval, dijo que “se realizaron más de 40 mesas de trabajo con los actores sociales de la zona para delimitar el Área de Intervención Especial del Ilaló (AIER) y una zona de conservación inmersa dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas de Quito”.

Entre los pasos que se han ejecutado desde la municipal para proteger el Ilaló se encuentra la aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en 2024, donde ya se refuerza la protección de este espacio. El PUGS actual eliminó mecanismos como la «potenciación», que permitían a las urbanizaciones exceder los límites establecidos y amplió en 1.000 hectáreas la protección ecológica.

Para el efecto, se lleva adelante un trabajo interinstitucional con la participación activa Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, administraciones zonales y la Agencia Metropolitana de Control.

Al momento, se han reportado 47 alertas en las cuales la AMC ha iniciado los procesos de inspección y control.

Un trabajo con 11 comunas

Esta propuesta colectiva ha sido construida con las 11 comunas, entre ellas, Comuna Central, La Toglla, Rumiloma, Leopoldo Chávez; así como los barrios, comunidades, colectivos y Juntas Parroquiales.

“El Municipio de Quito ha hecho, con este, cuatro esfuerzos de consolidar una Área de Intervención Especial del Ilaló. Lo hizo en 2015; lo hizo en 2019, y lo hizo en 2022. Es decir, el Municipio ha tenido esta preocupación. En tres ocasiones ha fallado, los consultados dicen que no ha sido suficientemente amplio el proceso de socialización. Si queremos que no fracase este cuarto intento hay algo que yo no pienso escatimar, es utilizar todas las herramientas de participación”, dijo el alcalde, Pabel Muñoz.

También en Teleamazonas