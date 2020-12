Imágenes de Sebastián Piñera sin mascarilla en la playa

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 51 Segundos

Imágenes del presidente chileno, Sebastián Piñera, paseando por la playa sin mascarilla, incumpliendo los protocolos de seguridad, generaron este domingo polémica en Chile.

Además desataron una ola de críticas que llevaron al mandatario a disculparse públicamente.

«Sin duda, debí haberme puesto mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos, no lo hice y fue un error. Lo lamento», explicó el presidente a través de su cuenta de Instagram.

En redes sociales y en varios medios locales se difundieron las imágenes del mandatario tomándose fotografías con gente que le reconocía mientras paseaba por una playa de la región de Valparaíso, a 100 km de la capital, sin portar mascarilla ni respetar la distancia de seguridad.

El pasado jueves, las autoridades sanitarias anunciaron los protocolos para evitar la propagación de la covid-19 durante las festividades de Navidad y Fin de Año

Asimismo para las vacaciones de verano, que comienzan en diciembre en el hemisferio sur.

Indicaciones

Entre las indicaciones del Ministerio de Salud, está la prohibición de quitarse la mascarilla en las playas a excepción del momento de baño, en cuyo caso se puede remover guardando una distancia mínima de dos metros del visitante más próximo.

El presidente recibió críticas por parte de numerosos usuarios a través de redes sociales y por parte de varios sectores de la oposición que reprocharon su conducta.

«La autoridad sanitaria debe iniciar sumario sanitario contra Sebastián Piñera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. ¡Igualdad ante la ley! «, aseveró el diputado socialista Juan Luis Castro.

El diputado de oposición Miguel Crispi, por su aparte, comentó a través de Twitter: «Por favor, usted no sea como Piñera y use mascarilla en lugares públicos. No sólo por su propia salud, sino por la de los demás. No bajemos la guardia».

Con más de 560.000 casos y 15.628 decesos por SARS-CoV-2, Chile lleva desde mediados de septiembre con tasas de positividad en las pruebas PCR por debajo del 5 % y cifras de contagios nuevos diarios y muertes por covid-19 que se mantienen sin grandes altibajos.

Pese a ello, las autoridades han mostrado en las últimas semanas preocupación por un posible aumento de casos tras la llegada de las vacaciones estivales y las festividades del mes de diciembre.

El propio mandatario anunció esta semana la extensión del estado de emergencia por catástrofe por otros tres meses, una medida que rige desde el pasado marzo y bajo la cual se pueden decretar cuarentenas y toques de queda.