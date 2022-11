Las actriz estadounidense Jennifer Lawrence hizo una impactante revelación sobre la presión de la fama durante el rodaje de ‘Los Juegos del Hambre’.

En una entrevista que concedió para The New York Times, Lawrence, quien tiene un Óscar a su haber, reveló lo difícil que fue lidiar con la fama en sus inicios.

Las sesiones de promoción a cada una de las entregas de la famosa saga, que recaudó casi 3 000 millones de dólares en todo el mundo, están lejos de ser lo que aparentaban.

Jennifer confesó que se reunía con Josh Hutcherson y Liam Hemsworth en el hotel para beber alcohol y consumir drogas con la finalidad de soportar la carga de las promociones de la saga.

«Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía«, explicó.

Además, la interprete de Katniss Everdeen detalló que la única droga que consumían en esos encuentros nocturnos era marihuana.

No obstante, durante el diálogo señaló que ya no toma sustancias en especial tras ser madre. «A mi suegra le va a encantar esto. ¡Ya no lo hago, soy mamá!«, dijo entre risas la actriz.