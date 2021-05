Impactantes imágenes de la erupción del volcán Nyiragongo

Los habitantes de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que huyeron la noche del sábado tras la erupción del volcán Nyiragongo, regresan poco a poco a sus casas después de que la lava se haya detenido.

«El flujo de lava se detuvo alrededor de las 4.00am en Buhene (localidad a las afueras de la ciudad de Goma), en territorio de Nyiragongo. Desde altas horas de la madrugada, los habitantes regresan a sus hogares en los barrios que abandonaron por la noche», confirmó el Ministerio de Comunicación y Medios del país a través de Twitter.

Alrededor de las siete de la tarde hora local (16.00 GMT) del sábado comenzó la erupción del volcán, que es uno de los más activos del mundo. Este volcán suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter, confirmó por teléfono a Efe el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda, que dirige el Observatorio Vulcanológico de la ciudad.

Al principio, el científico afirmó que «por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma pero la gente está asustada y se está moviendo».

Más tarde, sin embargo, se abrió una nueva brecha en el volcán que parecía amenazar la ciudad desatando el pánico entre miles de personas que huyeron hacia la frontera con Ruanda -unas 8.000, según el Ministerio de Gestión de Emergencias ruandés- o al oeste, hacia la localidad de Sake.

Aunque no se han registrado muertos ni heridos quemados por la lava, cinco personas fallecieron en un accidente de tráfico mientras huían por la carretera que une Sake con Goma, según confirmó hoy en declaraciones a medios locales el gobernador militar de Kivu del Norte, Constant Ndima.

Asimismo, han quedado destruidas áreas de las afueras de Goma, cuyos habitantes «tendrán que ser reubicados», aseguró a Efe por vía telefónica desde la ciudad Tom Peyre-Costa, portavoz regional para África Central y Occidental del Consejo de RefugiadosNoruego (NRC por sus siglas en inglés).

«Las poblaciones que habían huido a Ruanda ya están regresando pero la gran desolación es que encuentran sus casas y demás bienes quemados; y lo mismo para los que habían huido a Sake», declaró a Efe por teléfono Prince Badjeka, residente de Goma.

Esta madrugada, el Gobierno congoleño anunció la activación de un plan de evacuación; pero, según Peyre-Costa, «ahora no se está produciendo ninguna evacuación de la ciudad porque la actividad volcánica ha terminado».

🇨🇩#DRC #NorthKivu a large volume of lava flowing in a southward has reached Goma International Airport (GOM) and is likely to flow towards Lake Kivu. Residents are seeking refuge in the town of Sakewhile at least 3500 residents have crossed the border to Rubavu, Rwanda. pic.twitter.com/TI7JvXxRVV