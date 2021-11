Incendio en hospital para pacientes covid en la India deja al menos 10 muertos

Al menos diez personas murieron y más de una decena fueron evacuados al desatarse un incendio este sábado en un hospital público para pacientes con coronavirus situado en el oeste de la India.

«Diez personas murieron y una resultó gravemente herida en un incendio que estalló en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Distrital de Ahmadnagar»; situado en el estado occidental de Maharashtra, informó en declaraciones a la prensa el ministro de la región, Nawab Malik.

«Se trata, definitivamente, de un incidente muy serio» del que se llevará a cabo una investigación, agregó.

Al parecer, «el incendio ha sido provocado por un cortocircuito»; y «había 17 pacientes en la sala covid» en el momento del incidente que ya han sido traslados a otro centro sanitario, apuntó, por su parte, el magistrado local, Rajendra Bhosale, en unas declaraciones recogidas por el canal de noticias delhí NDTV.

