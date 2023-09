En lo que va del 2023, a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se han reportado 238 emergencias relacionadas a los incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito.

De acuerdo a los datos del área de Estadística del Centro Zonal 2-9, la regularidad de incendios por día es de dos, lo que significa que el promedio mensual de incendios llegaría hasta 26. Según la estadística, los días jueves y sábados durante las 15:00 y las 19:00 ingresó la mayor cantidad de emergencias al ECU 911.

Los distritos con mayor cantidad de incendios forestales son Tumbaco con 63 incidentes, La Delicia con 54, Los Chillos con 33, Eugenio Espejo con 22, Calderón con 17, Eloy Alfaro con 16 y Manuela Sáenz con 15 casos, entre otros.

Revisa la comparativa en relación al mismo período del 2022:

Jhoanna Lien, Coordinadora Zonal 2 – 9, aseguró que en lo que va del año se atendieron 236 sucesos, desde el 1 de enero hasta el 18 de septiembre. Un 17,87% menos en comparación al mismo período del 2022, lo que significó 287 emergencias registradas en Quito.

El ECU911 recomienda a la ciudadanía no arrojar colillas de cigarrillos, apagarlas correctamente y no arrojarlas al suelo, principalmente en áreas secas y con vegetación. No realizar fogatas para evitar ser sancionado.

