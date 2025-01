Actualizado 23:39

Un nuevo incendio forestal se desató al norte de Los Ángeles este miércoles, 22 de enero del 2025, obligando a las autoridades a emitir miles de órdenes de evacuación en la costa oeste de Estados Unidos, acechada durante dos semanas por voraces llamaradas.

Las llamas avanzan descontroladas en las colinas próximas al lago Castaic, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles, propagándose rápidamente por más de 3.800 hectáreas en poco más de ocho horas.

El fuego es avivado por los fuertes y secos vientos de Santa Ana, que soplan en California en esta época del año, y que recobraron intensidad esta semana en la región, esparciendo las columnas de humo y las brasas.

«Tenemos los vientos, baja humedad y esta vegetación que no ha visto humedad en mucho tiempo. Todo esto combinado está propagando este incendio extremadamente rápido«, comentó Brent Pascua, de los bomberos de California.

El Servicio Nacional de Meteorología extendió un alerta roja hasta la mañana del viernes en la región de Los Ángeles y el vecino condado de Ventura, con resequedad y vientos de hasta 100 kilómetros por hora que seguirán soplando durante el jueves.

«La situación permanece dinámica, y continua siendo difícil contener el fuego«, dijo en rueda de prensa Anthony Marrone, jefe del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles.

Miles de bomberos combaten las llamas por tierra, mientras que otros equipos atacan por aire, con helicópteros y otras aeronaves lanzando de forma incesante agua y retardante.

«Vamos a estar toda la noche en la escena para ganar más control del perímetro«, acotó Marrone.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación que impactan a unas 31.000 personas. Otros tantos están bajo advertencia.

«Estamos listos para irnos«, dijo un residente que se identificó como Fred en entrevista con la televisora KTLA mientras rociaba su casa con una manguera.

«Es aterrador«, comentó refiriéndose a la violencia de las llamas.

«Estábamos paseando a mis animales alrededor de esta colina, y cuando miré hacia el cañón, vi un poco de humo», relató Fred.

«En menos de cinco minutos se convirtió en la mayor columna de humo que he visto en mi vida. Se puso todo oscuro de la nada«.

«No se queden»

Cerca de 2.000 estudiantes de la región fueron evacuados de los centros educativos, informó el superintendente escolar de Castaic, Bob Brauniesen.

Hay también cuatro centros penitenciarios en la región que albergan a unas 4.700 personas, precisaron las autoridades.

Unos 476 reos encerrados en una de estas instalaciones fueron evacuados la tarde de este miércoles, informó el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

«Tenemos un plan listo en caso de que el incendio empeore«, agregó Luna.

Varias arterias viales fueron cerradas por el avance de las llamas.

Las autoridades urgieron a los ciudadanos a acatar las órdenes de evacuación y abandonar la zona amenazada por las llamas de inmediato.

«Si es una orden, desalojen ahora. No esperen diez minutos a ver qué va a pasar. Nada va a cambiar en diez minutos, queremos que evacuen ahora. No duden, no se queden. Agarren lo necesario y váyanse lo más rápido que puedan», dijo Bill Miranda, alcalde de la vecina ciudad de Santa Clarita.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que enviaron refuerzos estatales para reforzar la lucha contra las llamas.

Estas nuevas llamaradas se desataron luego de que severos incendios forestales arrasaran comunidades enteras alrededor de Los Ángeles, cobrándose al menos 28 vidas, desalojando a decenas de miles de personas y reduciendo a cenizas a miles de estructuras.

El sur de California atraviesa un muy seco inicio de su temporada de lluvias, con más de ocho meses sin precipitaciones en algunas localidades.

