Independiente del Valle vence 2-0 a Aucas en el Gonzalo Pozo. El cuadro rayado, finalista de la LigaPro, consiguió un triunfo clave para recuperar la confianza. Nuevamente el juvenil Yaimar Medina marcó la diferencia. El ofensivo marcó los dos goles de la victoria.

Medina marcó a los 47 y 56 minutos. El segundo fue un golazo de tiro libre, una faceta en la que el volante se está volviendo un especialista. Medina le marcó tantos de pelota parada a Cumbayá, a Técnico Universitario y en la jornada del 1 de septiembre de 2024 ante Aucas, en el Gonzalo Pozo.

Fresco, dinámico, alegre, Yaimar Medina celebró con algarabía con sus compañeros tras marcar sus golazos. En el primero explotó toda su velocidad para alcanzar una ventaja y vencer a Damián Lanzillota. En el segundo, mostró toda la sensibilidad para mandar el balón al ángulo.

Medina fue invitado por el técnico de la Selección, Sebastián Beccacece para formar parte de un grupo de jóvenes que acompañarán el trabajo de la Tricolor. No es una convocatoria en sí, sino una invitación para entrenarse con el equipo. Sin embargo, el futuro pinta bien para el extremo nacional.

Está loco, ya ni sé qué escribir. 🤯



Otro golazo de Yaimar Medina y firma su doblete en la victoria de @IDV_EC.#ZappingSports pic.twitter.com/DnNmb9c3Lm — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 1, 2024

Independiente del Valle vence a Aucas en el Gonzalo Pozo. El equipo oriental no levanta la cabeza en la segunda fase del torneo. Solo logró un punto en la fase (empate ante El Nacional) y tiene cuatro derrotas. No gana desde mayo. El equipo que brilló en la primera etapa no es ni la sombra de lo que es hoy.

