Indignación en la India por la violación en grupo a una menor de 17 años

La presunta violación en grupo de cinco jóvenes, varios de ellos menores de edad, a una menor de 17 años en la India despertó gran indignación en el país después de conocerse que algunos de los implicados podrían ser hijos de conocidos líderes políticos regionales.

Hasta hoy, la Policía ha detenido a tres de los presuntos agresores, dos de ellos menores de edad, acusados de violar a la joven en un automóvil tras una fiesta en un área exclusiva de la ciudad de Hyderabad, capital del estado central de Telangana.

«Hasta el momento, un acusado y dos menores están detenidos, y se están realizando esfuerzos para detener a los restantes acusados ​​​​que se han dado a la fuga», detalló el inspector general de policía local, Joel David, en declaraciones recogidas por el diario local Indian Express.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, cuando la joven regresaba a su casa después de acudir a una fiesta en un pub en uno de los barrios más prestigiosos de Hyderabad.

Al parecer, los jóvenes insistieron en acompañarla a su casa, momento en el que aprovecharon la ocasión para, en un lugar apartado, violarla en grupo en el automóvil en el que viajaban, según recoge el diario indio, que cita a fuentes de la Policía local.

Home Minister Mohd Mahmood Ali termed the #JubileeHills gang-rape a ‘ghastly incident’ and assured strong action against the offenders, irrespective of their background.https://t.co/XilCnI2VNv