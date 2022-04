Industria farmacéutica denunció irregularidades en proceso de subasta

La industria farmacéutica ecuatoriana denunció la existencia de irregularidades en el proceso de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos 2022. Laboratorios que han sido calificados como proveedores incumplidos del Estado están participando a través de otros distribuidores.

Un abastecimiento eficaz, transparente y oportuno, fue lo que ofreció el Gobierno hace poco más de un mes, cuando lanzó la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos 2022. Proceso que tiene la finalidad de abastecer con insumos y fármacos de calidad a todas las dependencias de la red pública de salud.

Sin embargo, apenas transcurridas las primeras pujas ya surgen grandes dudas. A través de un boletín de prensa, la industria farmacéutica ecuatoriana denunció la existencia de varias irregularidades.

En el documento puso como ejemplo al laboratorio Ginsberg Ecuador, que aparece en el listado de proveedores incumplidos del Estado tras la subasta de 2016.

En primera instancia por pedido del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), luego por la propia Contraloría y ya en el 2019 también por la Empresa Pública de Fármacos del Ecuador. Lo que lo deja inhabilitado hasta el 2024. Sin embargo, actualmente está participando en el proceso de subasta de 2022.

Para desvirtuar lo hace de otros distribuidores, como Biotecnología y Medicina Bioamiga o Meinjor Import Medik.

Además, uno de los distribuidores también fue sancionado por SERCOP hace dos años porirregularidades detectadas en un proceso de compras.

No obstante, eso no es lo más grave de todo, dice el vocero de la Alianza Nacional para la Salud, Enrique Terán. Lo realmente delicado puntualiza es que en la subasta actual se esté considerando a empresas que aparecen con un número de registro sanitario que no les pertenece.

