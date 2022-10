Influencer termina en el hospital luego de comer un pez globo

Yeferson Cossi es un creador de contenido de Colombia se volvió viral luego de vivir una experiencia culinaria que pudo resultar fatal.

Hace poco tiempo el influencer se mudó a Japón y poco a poco va descubriendo su cultura, gastronomía, sitios turísticos y más.

Sin embargo, no todo ha salido de la mejor manera pues en sus redes sociales compartió un video en el que recopila algunos clips de una grave intoxicación luego de comer pez globo.

En el video compartido en su cuenta de Instagram se puede apreciar el mal rato que pasó luego de comer el pez globo.

Incluso tuvo que ser atendido en la sala de emergencias de un hospital como consecuencias de una mala preparación del platillo japonés.

“Si ustedes ven este video es porque no me morí. Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, dijo Yeferson Cossio en un video grabado antes de entrar al restaurante.

El video de Yeferson sigue compartido en su cuenta de Instagram en donde reúne millones de visualizaciones.

Al principio parece que todo iba de maravilla pues el creador de contenido comió el platillo sin problemas pero después de unos minutos comenzó a sentir el efecto de la carne del pez globo.

Yeferson Cossi dijo que comenzó a perder energías y que se sentía drogado:

“No sé si estoy especulando o siento cosas raras aquí. Estamos llamando al chef, porque me siento como si estuviera muy drogado”.

Después de eso tuvo que llamar al chef del restaurante pues sentía náuseas y comenzó a vomitar en su baño.

Fue ese el momento en el que decidieron llevarlo al hospital.

