Influencer mexicano Chaparro Chuacheneger está en Ecuador

El influencer mexicano Chaparro Chuacheneger se encuentra en Ecuador, así lo dio a conocer con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Chuacheneger fue recibido por varios fanáticos, un grupo de mariachis y el reconocido influencer ecuatoriano Jorgito El Guayaco en Guayaquil.

El cómico de 37 años se mostró muy agradecido por el recibimiento con un video en su cuenta de Instagram, donde los fanáticos ecuatorianos le mostraron su cariño.

«Chaparro que gusto que estes en mi lindo país»; «Eres lo máximo»; «Bienvenido querido amigo», son algunos de los comentarios.

Jorgito El Guayaco también compartió una imagen de su encuentro con la siguiente pregunta» ¿Cuál les gusta?». De igual forma, divulgó el original dibujo que Chapparo le obesequió. «Gracias por el detalle hermano», escribió junto a la fotografía de los dos sonrientes.

Su encuentro alteró las redes sociales. «Los más grandes»; «Tanta belleza en una foto»; «Dos galanes de telenovelas»; «Que dupla», fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, este no fue el único encuentro con un ecuatoriano. Chuacheneger y La Vecina, personaje caracterizado por el comediante Tomás Delgado, compartieron un divertido momento en redes sociales.

«Estoy en Ecuador y he visto muchas mujeres hermosas, pero la que más me impactó fue esta rubia hermosa que me la voy a llevar a México», bromeó en un video.

Alejandro Rodríguez, nombre real de Chaparro Chuacheneger, se encuentra en Mant, según reveló en las historias de su cuenta de Instagram a sus más de 211 mil seguidores. La visita del mexicano sería para grabar un videoclip musical.