Presuntas irregularidades en central Coca Codo Sinclair revela informe

«Las fallas y fisuras presentes no garantizan la vida útil de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair», dice el informe que recomendaba no recibir la obra, pero que no fue aprobado por el correísmo y por el oficialismo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el 29 de septiembre del 2022.

Coca Codo Sinclair, anunciada como la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, le costó al Estado 3 311 millones de dólares, según el informe. Pese a que supuestamente se encuentra lista para ser entregada, presenta graves problemas estructurales que son insubsanables, según el documento.

El informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba no recibir la hidroeléctrica, porque entre 2015 y 2022 se detectaron 17 499 fisuras, en sus ocho distribuidores, lo cual no garantiza la vida útil de la central.

El informe, además, sugería al presidente de la República, Guillermo Lasso, reconsiderar la designación de Xavier Vera como ministro de Energía, por un presunto conflicto de intereses. En el documento se menciona que los problemas estructurales debieron ser revisados por la fiscalizadora de la obra, que tiene como accionista a familiares del actual Secretario de Estado.

DESDE EL RÉGIMEN DE CORREA

La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair fue una de las obras emblema del gobierno de Rafael Correa. Fue construida desde el 2010 sobre el origen del curso fluvial del río Coca, en la provincia del Napo, en la Amazonía de Ecuador; a cargo de la empresa estatal china Sinohydro.

En 2016, Jorge Glas, entonces vicepresidente, inauguró la central, pese a que los materiales usados tenían supuestos defectos de fábrica, según el informe.

CASO INA PAPERS

Los contratos en torno a esta obra no solo involucran al gobierno de Correa (2007-2017), sino también al de Lenín Moreno (2017-2021), reza en el documento de la Comisión.

Conto Patiño, representante de Sinohydro en Ecuador, logró la adjudicación de la obra gracias a gestiones personales, de acuerdo con el documento. Su hija y su yerno Xavier Macías Carmigniani son cercanos al expresidente Lenin Moreno.

Patiño recibió el 1% del monto del contrato de la obra, es decir, habría recibido más de 19 millones de dólares por su gestión.

Luego entró a la escena el exmandatario y la empresa que construyó su hermano INA Investment. Esta compañía compró costosos muebles que fueron enviados a la casa de Lenín Moreno y un departamento en Alicante por 133 mil dólares, facturas que se emitieron a nombre del hermano de Moreno.

