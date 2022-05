¡Insólito! Pareja se prende fuego en plena boda

Gabe Jessop y Ambyr Bambyr, una pareja que se desempeñan profesionalmente como dobles de acción y se conocieron rodando una película, decidieron realizar un insólito truco durante su boda.

Los invitados y la pareja compartieron en sus redes sociales las increíbles fotografías y videos del momento en que, literalmente, estaban ardiendo en llamas.

En los videos y fotos virales se observa a Gabe y Ambyr ingresar a un jardín. Y mientras ingresan, el ramo de la novia se prende. Luego, el vestido y traje de los novios arde en llamas y de inmediato la pareja corre saludando sonriente.

Tras recorrer por el jardín algunos metros en llama, varias personas extinguieron el fuego.

«QUE EL FUEGO ARDA EN NUESTRO CORAZONES»

En su cuenta de Instagram, la pareja compartió imágenes del inusual momento, que se realizó con equipo profesional. «¡Tenemos algunas fotos de fuego! Muy bien hecho Sr. Terry y con una vuelta rápido! En nuestro negocio esta es generalmente la parte más larga. Así que gracias», escribieron junto a varias fotografías.

«Que el fuego arda en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas», escribió el novio en sus redes sociales junto a otro video.

Los internautas se mostraron asombrados por el insólito truco de la pareja y aprovecharon para realizar algunas preguntas.

¿Cómo no se incendió su cabello?, escribió un internauta, quien de inmediato recibió una respuesta. Los recién casados revelaron que el costoso equipo contra incendios y el gel los protegieron. «De ninguna manera lo hubiera hecho si no hubiera podido asegurar que no hubiera asado«, añadieron.

«Son mejores de lo que imaginé que serían»; «Cuando quieres mostrar lo CALIENTE que están los dos»; «Sin palabras. Las imágenes son simplemente increíbles»; «Solo ustedes sonreirían mientras están en llamas», son algunos de los comentarios destacados.