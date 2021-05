Dentro de la sección de historias en la red social Instagram, de propiedad de Facebook, ya existe la posibilidad de incluir subtítulos automáticos, tal y como en otras plataformas actualmente. Antes de esta función, los usuarios tenían que agregarlos utilizando otras aplicaciones.

La función se puede agregar a las historias a partir de un nuevo sticker que se encargará de hacer una transcripción automática. Al grabar en un vídeo, el usuario debe tocar en el icono de stickers y localizar el de subtítulos para ajustar el estilo y el color.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3