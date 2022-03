Instituto Geofísico explica causa del fuerte sismo en Esmeraldas

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional emitió un informe del sismo de magnitud 6.0 en Esmeraldas que se registró la noche del sábado.

En el documento se explica que el sismo, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Esmeraldas, «está asociado con la zona de contacto de las placas Nazca y Sudamericana la cual en esta zona se ubica a una profundidad de 28 kilómetros».

Además, explica que la convergencia de las placas Nazca y Sudamericana, que tiene una velocidad movimiento de 5.6 cm por año, es el proceso que genera los sismos más grandes en el país.

#SISMO Informe Sísmico Especial N° 2022-001

SISMOS EN NEAR COAST OF ECUADOR

Ocurrido el sábado 26 de marzo de 2022 a la 23h28 TL, Mag: 6.00 MLv Lat: 0.99 Lon: -79.81 Prof: 28.00km, localizado en Near Coast of Ecuador

Revisarlo en: https://t.co/pjQfg61kO7